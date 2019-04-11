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12:15

Власти Москвы ищут подрядчика на изготовление мемориальной доски Кобзону

фото ЗакС политика Власти Москвы ищут подрядчика на изготовление мемориальной доски Кобзону

ГКУ «Мосреставрация» объявила конкурс на установку мемориальной доски артисту, депутату Госдумы Иосифу Кобзону в Москве, следует из информации на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет спроектировать, изготовить в бронзе и установить доску на доме 30/36 по улице Поварской. Завершить работы должны к 20 декабря. Начальная стоимость контракта – 2,77 млн рублей.

Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Его похоронили на Востряковском кладбище. Его именем назван колледж культуры и искусств в Кемерово, также его именем предлагали назвать арктический ледокол. Еще одному такому кораблю предложили дать имя режиссера Станислава Говорухина.

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13:54    
Если Кобзон был бы жив, то он попросил бы эти бюджетные деньги отдать на лечение больных детей.
А частные деньги найдутся, столько доброго сделал Кобзон.

13:51    
13.16.
Кобзон был ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!
Вечная память!

13:31    
Непонятно, кому нужна доска за три лимона? Кобзону, уже не нужна. Родственникам - вряд ли. Жителям города? Вполне хватилдо бы и обычной мраморной мемориальной доски, на порядок дешевле. Подобное нужно только любителям откатов и посредникам на госзаказах.

13:16    
Совсем одурели. За что такие бабки из бюджета? Пусть бандиты и ставят доску своему в доску.

12:31    
Иосиф Кобзон был настоящим патриотом СССР и России! К примеру, только 15 раз был с концертами в Афганистане перед нашими воинами-героями! Вечная память!

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