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12:28

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов местных жителей за газ

фото ЗакС политика Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов местных жителей за газ

Верховный суд Чечни отменил решение Заводского суда Грозного, списавшего долги населения республики за газ, передает ТАСС.

Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу компании «Газпром межрегионгаз Грозный». Жалобу рассматривала коллегия из трех судей.

Заводской суд Грозного обязал местного представителя «Газпрома» списать долги населения за газ на 9 млрд рублей, признав их «безнадежными к взысканию», 18 января. Решение вызвало бурную реакцию в обществе, требования поступить так же с долгами россиян звучали и в других регионах.  В Петербурге с подобной просьбой к врио губернатора обращались депутаты ЗакСа.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию, заявлял, что призывавшие сделать так же в других регионах «превратили данную проблему в шоу», а разговоры о списанных 9 млрд рублей долгов «вводят в заблуждение», поскольку в решении суда о сумме речи не шло. Кадыров утверждал, что в списке должников попадали те, кто уехал или погиб в ходе военных действий, а задолженность за непотребленный газ начислялась на нежилые или разрушенные дома.

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