ФССП объяснила нехватку мест на заседании по делу "Сети" "широким интересом среди СМИ"

Минувшим днем, 10 апреля, в 224 гарнизонном военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу "Сети" (организации, признанной террористической и запрещенной в РФ). Непосредственно перед началом открытого заседания в зал попыталось попасть рекордное количество слушателей - порядка 40 человек, однако не всем удалось проникнуть внутрь: приставы, передает MR7, "фильтровали" поток входящих, в связи с чем в аудиторию не попали журналисты ряда петербургских изданий - "Росбалта", "Бумаги", РАПСИ, ТАСС, "Новой газеты". "Фонтанка" располагает данными, что делалось это по указке ФСБ.

Однако, уточняют попавшие на заседание журналисты, в зале были замечены и новые лица, в одном из которых, утверждает Денис Михайлов, он даже узнал юношу из МГЕР, пикетировавшего однажды петербургский штаб Алексея Навального.

Вы посмотрите что делают.

Среди этих «слушателей» был один из тех чуваков, которые стояли у штаба в пикетах и он, кстати, состоит в МГЕР. https://t.co/P750keW1iS — Михайлов Денис (@demikhailov) 10 апреля 2019 г.

Между тем, передает "Росбалт", управление ФССП по Петербургу отчиталось о том, почему не все желающие смогли попасть в зал заседания.

"Так как данное дело вызывает широкий интерес среди общественности и СМИ, желающих присутствовать на процессе оказалось больше, чем может вместить в себя зал судебных заседаний", - отчитались в УФССП, заявив, что именно по данной причине им и пришлось оградить вход.

Вчера, 11 апреля, свои показания давал признавший вину фигурант дела Юлий Бояршинов и другой фигурант дела Виктор Филинков.

По делу "Сети" проходит 11 жителей Петербурга и Пензы, большинство из них - анархисты и антифашисты. Все они были задержаны сотрудниками ФСБ. Несколько обвиняемых, в том числе Виктор Филинков, заявили, что их пытали с помощью электрического тока, чтобы получить нужные показания.