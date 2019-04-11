ФССП объяснила нехватку мест на заседании по делу "Сети" "широким интересом среди СМИ"

Минувшим днем, 10 апреля, в 224 гарнизонном военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу "Сети" (организации, признанной террористической и запрещенной в РФ). Непосредственно перед началом открытого заседания в зал попыталось попасть рекордное количество слушателей - порядка 40 человек, однако не всем удалось проникнуть внутрь: приставы, передает MR7, "фильтровали" поток входящих, в связи с чем в аудиторию не попали журналисты ряда петербургских изданий - "Росбалта", "Бумаги", РАПСИ, ТАСС, "Новой газеты". "Фонтанка" располагает данными, что делалось это по указке ФСБ.
Однако, уточняют попавшие на заседание журналисты, в зале были замечены и новые лица, в одном из которых, утверждает Денис Михайлов, он даже узнал юношу из МГЕР, пикетировавшего однажды петербургский штаб Алексея Навального.
Вы посмотрите что делают.— Михайлов Денис (@demikhailov) 10 апреля 2019 г.
Среди этих «слушателей» был один из тех чуваков, которые стояли у штаба в пикетах и он, кстати, состоит в МГЕР. https://t.co/P750keW1iS
Между тем, передает "Росбалт", управление ФССП по Петербургу отчиталось о том, почему не все желающие смогли попасть в зал заседания.
"Так как данное дело вызывает широкий интерес среди общественности и СМИ, желающих присутствовать на процессе оказалось больше, чем может вместить в себя зал судебных заседаний", - отчитались в УФССП, заявив, что именно по данной причине им и пришлось оградить вход.
Вчера, 11 апреля, свои показания давал признавший вину фигурант дела Юлий Бояршинов и другой фигурант дела Виктор Филинков.
По делу "Сети" проходит 11 жителей Петербурга и Пензы, большинство из них - анархисты и антифашисты. Все они были задержаны сотрудниками ФСБ. Несколько обвиняемых, в том числе Виктор Филинков, заявили, что их пытали с помощью электрического тока, чтобы получить нужные показания.