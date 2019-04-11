Беглов о станциях Фрунзенского радиуса: Стоит задача достроить к 1 сентября

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов поручил достроить новые станции Фрунзенского радиуса метрополитена к 1 сентября 2019 года, передает «Петербургский дневник».

Беглов посетил строящуюся станцию метро «Проспект Славы» и пообщался с гендиректором «Метростроя» Николаем Александровым, главным архитектором «Ленметрогипротранса» Дмитрием Бойцовым и рабочими.

«Спасибо за ваш труд, стоит задача достроить к 1 сентября. Надеюсь, на ваш ударный труд и инженерные решения», - сказал врио губернатора.

Открыть станции к 1 сентября 2019 года в феврале пообещал «Метрострой». Изначально эти станции – «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» - должны были открыть в конце 2018 года, но сроки не раз передвигались. «Метрострой» и Смольный обвиняли в этом друг друга, что привело к расторжению всех контрактов. Однако вскоре стороны договорились о дальнейшей работе, и компания все же достроит эти станции и новые – на Красносельско-Колининской линии.