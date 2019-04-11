Беглов: Мы поставили план до 2032 года запустить в Петербурге 29 станций метро

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов, посетив сегодня, 11 апреля, с выездной инспекцией ход работ на Фрунзенском радиусе метро, сделал резонансное заявление: перед правительством Петербурга стоит амбициозная задача - до 2032 года открыть 29 новых станций городской подземки, передает "Фонтанка".

"Мы поставили план до 2032 года запустить 29 станций. На это нам нужно ежегодно тратить порядка 30 млрд рублей. На 2020-2021 годы эти деньги уже заложены. Метро является транспортным каркасом города", - декламировал врио губернатора.

Касаемо "долгожданных" станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Беглов подтвердил озвученную неоднократно ранее информацию: все три платформы будут запущены к 1 сентября 2019 года.

Напомним, единственным подрядчиком строительства метро в Петербурге является компания "Метрострой". По этой причине в городе обычно открывается одна-две станции раз в несколько лет.

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