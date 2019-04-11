Приморское шоссе реконструируют ради "Лахта Центра"

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на реконструкцию Приморского шоссе для подключения "Лахта Центра" к Петербургу, извещает пресс-служба ведомства. Заказчик работ - СПБ ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

Начиная с 1 апреля 2019 года вплоть по 15 июня 2020 года на территории, примыкающей к комплексу, будет вестись строительство новых улиц и развязок, прилегающих вплотную к шоссе.

"Лахта Центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс, расположившийся на берегу Невской губы и одноименной гавани на площади более 13 га. В нем будут находиться штаб-квартиры "Газпрома" и "Газпром нефти". Небоскреб возводят с 2012 года, он уже стал самым высоким зданием Европы, достигнув высоты 462 метра. Инвестирование в высотку достигло 100 млрд рублей.