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20:54

Нарусова готова помочь Шлосбергу с внесением в Госдуму закона о неуважении власти к народу

фото ЗакС политика Нарусова готова помочь Шлосбергу с внесением в Госдуму закона о неуважении власти к народу

Член Совета Федерации Людмила Нарусова внесет в Госдуму законопроект о «неуважении власти к народу», если Псковское областное собрание и петербургский ЗакС не поддержат аналогичную инициативу Льва Шлосберга, передает «Фонтанка.ру».

Нарусова заявила, что министры «врут в глаза» на заседаниях Совфеда, говоря, «что цены не растут, а зарплаты у людей растут». «Это же тоже фейки и явное неуважение к гражданам. Если Шлосбергу не удастся это сделать в Пскове, если аналогичная инициатива не пройдет через парламент Петербурга, то я могу это инициировать прямо из Совета Федерации», - сказала Нарусова, добавив, что готова «взаимодействовать с настоящими авторами инициативы».

Ранее депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг предложил наказывать депутатов и чиновников штрафами до 1 млн рублей, обязательными работами на срок до 200 часов или арестом до 30 суток за «неуважение власти к народу». Таковыми он предлагает признавать публичные действия, выращающие негативное отношение прописанным в Конституции правам и свободам человека, но не содержащие признаков экстремизма.

Инициатива Шлосберга – ответ на принятие законопроекта об ответственности за неуважительные высказывания в адрес власти в интернете. Этот закон президент Владимир Путин подписал 18 марта. «За явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России в интернете предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей и аресты до 15 суток. Инициаторы законопроекта – сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

Также штрафовать чиновников за оскорбление граждан предложили депутаты Госдумы от КПРФ. По их предложению, нарушителям придется платить до 100 тысяч рублей.

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