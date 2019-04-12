Дмитриевой не согласовывают встречу с избирателями в Кировском районе

Администрация Кировского района отказывает депутату Заксобрания Петербурга Оксане Дмитриевой во встрече с избирателями, сообщил организатор собрания, активист Павел Кондрашов ЗАКС.Ру.

Парламентарий хотела увидеться с петербуржцами на территории МО Ульянка. Заведомо чиновникам было подано уведомление. Выбор места для дискуссии, которая, ожидалось, состоится 20 апреля, был следующим: либо на парковке близ ТЦ "Ульянка" на проспекте Ветеранов, либо у универсама "Таллинский" на территории, прилегающей к паркингу. Однако администрация отказала, сославшись на то, что "в местах проведения осуществляется активное движение транспортных средств и участников дорожного движения (водителей, пешеходов, пассажиров транспортных средств)".

Напомним, лидер фракции Партия роста не так давно заявила о том, что готова участвовать в выборах градоначальника Петербурга, которые состоятся в сентябре 2019 года.

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