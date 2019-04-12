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12:00

Кадыров просит списать долги Чечне за газ, объясняя их появление войной

фото ЗакС политика Кадыров просит списать долги Чечне за газ, объясняя их появление войной

Президент Чечни Рамзан Кадыров выразил надежду, что вверенной ему республике государство всё же простит миллиардные долги за газ, которые ранее признали "безнадежным к взысканию".

На просторах своего Telegram-канала глава региона отмечает, что в годы и первой, и второй Чеченских войн газопроводы по всей республике были почти полностью разрушены.

"Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов. Полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа, не хватало служб, которые следили за исправностью коммуникаций", - сетует Кадыров.

В первую очередь, отмечает он, необходимо выяснить, откуда взялась именно такая сумма задолженности.

"Только тщательная инвентаризация и совместная работа могут дать точные ответы на непростые вопросы. Но есть ещё и другая сторона этого дела. Во всем мире существует практика прощения долгов, в том числе межгосударственная. Чечня и её народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу", - напоминает глава региона.

Минувшим днем, 11 апреля, Верховный суд Чечни отменил решение Заводского суда Грозного, списавшего 9-миллиардные долги населения республики за газ.

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