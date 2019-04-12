В результате активности эсеров Бондаренко получил предписание "за мусор"

Согласившись с позицией петербургского отделения "Справедливой России", прокуратура вынесла вице-губернатору Николаю Бондаренко, курирующему благоустройство, предписание в связи с тем, что с 2016 года для обращения с отходами в городе отсутствует актуальная территориальная схема. Дополнительным минусом такого положения вещей "служит" то, что для решения "мусорной" проблемы - например, для строительства новых мусороперерерабатывающих заводов - в настоящее время невозможно претендовать на выделение средств из федерального бюджета.

Территориальная схема предполагает расчеты количества мусора, прогнозы, касающиеся "мусорных" тарифов, планы относительно закрытию старых и открытию новых заводов.

"На сегодняшний день комитет по благоустройству просто не знает, сколько у нас образуется отходов, а, главное, куда они вывозятся. Например, куда свозят мусор после закрытия полигона «Новоселки»? Ответа нет", - приводит партийная пресс-служба недовольную реплику депутата ЗакСа Надежды Тихоновой, инициатора обращения в прокуратуру.

В результате бездействия чиновников, согласно ее мрачному прогнозу, город потеряет драгоценное время для борьбы проблемой "во всеоружии" - то есть, получив субсидию.

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