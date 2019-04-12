Обвиненному в педофилии священнику из Вологодской области дали 4,5 года колонии

Бывший священник, настоятель храма в поселке Липин Бор (Вологодская область) Алексей Мокиевский получил по решению суда 4,5 года колонии общего режима за развращение несовершеннолетней посетительницы церкви, пишет ТАСС.

В ходе следствия и судебного процесса было признано доказанным фактом то, что 48-летний мужчина отдавал себе отчет в том, что имеет дело с человеком, не достигшим 14 лет.

"Он признан виновным в совершении развратных действий в отношении малолетней прихожанки, а также распространении материалов порнографического содержания (статьи 135 и 242 УК РФ)", - гласит официальное сообщение местного управления Следственного комитета.

Тремя днями ранее священнослужитель полностью сознался в содеянном.

На данный момент в статии расследования находится также уголовное дело о растлении приемной дочери Мокиевского, но обвинение пока никому не предъявляется.