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20:54

Профессор Соловей призвал богатых чиновников отказаться от зарплаты

фото ЗакС политика Профессор Соловей призвал богатых чиновников отказаться от зарплаты

Опубликованные 12 апреля официальные декларации о доходах за 2018 год чиновников и депутатов "по горячим следам" в эфире "Эха Москвы" прокомментировал политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей. Бегло изучив цифры в таблицах и найдя их показателем все нагляднее растущего социального расслоения в России, он посоветовал самым здравомыслящим из представителей власти сделать красивый жест - поступить примерно так, как поступил президент США Дональд Трамп. Пример этот был избран потому, что, как и американский лидер, по сведениям профессора, многие из богатейших чиновников пришли на госслужбу уже очень состоятельными людьми.

"Меня удивляет только одно - что столь богатые люди не отказываются от своих зарплат. Хотя, по словам министра Топилина, доходы растут с космической скоростью, тем не менее, было бы резонно, чтобы многие министры поступили как Трамп, который отказался от президентской зарплаты, ограничившись одним долларом", - отметил он.

По словам Соловья, данный жест означал бы проявление общенациональной солидарности и являл бы собой очень правильный, в практическом и политическом смыслах, поступок.

Отметим, что за 2018 год президент Владимир Путин заработал 8,65 млн, премьер-министр Дмитрий Медведев - 9,9 млн рублей, спикер сената Валентина Матвиенко - 15,2 млн рублей, но вовсе не они стали богатейшими представителями власти за отчетный период. Так, богатейшим членом правительства стал зампред Юрий Трутнев с доходом свыше 538 млн рублей, а богатейшим членом СовФеда - сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев с годовым доходом в 2,34 млрд рублкй. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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21:09    
Да, глядя на другие страны,  можно сказать , что у нас Сверхдерьмократия!!!

21:07    
Быть депутатом и одновременно бизнесменом-ненормально. Богатый бедного не поймет. А у нас Россия-страна бедных.
Так что эти типы далеко не слуги народа.
А не откажутся они от зарплат, надо чем-то за свое место во власти держаться.
В их статусе депутата (сенатора) для бизнеса и взяток  (скрытых) зеленый свет!!!

21:01    
Зачем им зарплаты, когда они всю страну распотрошили?
Не то, что дурак Трамп, работающий за 1 доллар в год.

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