За 2018 год задекларированный доход Матвиенко уменьшился на 8 млн рублей

Члены Совета Федерации опубликовали сведения о своих задекларированных доходах за 2018-й год на официальном сайте сената. Из документа следует, что по сравнению с годом 2017-м руководитель властного органа Валентина Матвиенко стала беднее на 8 млн рублей: вместо 23 с лишним млн рублей ей удалось заработать только 15 с небольшим млн.

Самым же богатым по итогам прошлого года стал сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев: суммарно за отчетный период он стал владельцем 2,34 млрд рублей.

Любопытно, что сенатор Сулейманов Керимов, у которого двумя годами ранее возникали серьезные проблемы с законом во Франции и за которого приходилось вносить залог в размере 20 млн евро, "обеднел" вследствие этого в 2018-м на 2 млрд рублей. За год до того он возглавлял список самых "коммерчески успешных" членов верхней палаты Федерального собрания и мог похвастаться заработанными за один календарный год 2,57 млрд рублей.

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