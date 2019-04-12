Депутат Дивинский о падении своих доходов: Не приобрел – это ещё не потерял

Депутат Государственной Думы от Петербурга и бывший вице-губернатор города Игорь Дивинский прокомментировал снижение собственного дохода в беседе с ЗАКС.Ру. Согласно декларации парламентария, за 2018 год он заработал 17,9 млн рублей. За 2017 год его доход составлял 26,8 млн рублей.

По словам Дивинского, причина падения дохода в санкциях и общей обстановкой в стране. Депутат считает, что 2018 год был не самым благополучным в экономическом плане.

- В стране всё падает, и у меня должно, значит, упасть. Мы же все вместе живем. Это дело такое наживное. Сегодня меньше, завтра больше. Бывают скачки в жизни. Ничего драматичного нет. Всё в стандартном режиме. Просто санкции и общая обстановка в стране, с экономикой немножко… Этот год был, наверно, не самый успешный. Но я думаю, что мы поправимся, - заявил политик.

Также парламентарий сообщил, что его доход складывается не только из зарплаты депутата. Он уточнил, что деньги можно получить и от вложения в акции и ценные бумаги. Дивинский подчеркнул, что бизнесом будучи депутатом не занимается.

Свои декларации о доходах многие российские политики опубликовали 12 апреля. Среди представителей Петербурга в Государственной Думе самым богатым оказался Сергей Боярский. За 2018 год он заработал 18,6 млн рублей. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

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