Бортко увеличил свой доход за счет съемок фильма и продажи сценария

Депутат Государственной Думы от КПРФ и кандидат в губернаторы Петербурга Владимир Бортко увеличил доход за 2018 год благодаря продаже сценария и получения прибыли от съемок фильма. Об этом он рассказал в беседе с ЗАКС.Ру 12 апреля.

Бортко сообщил, что написал сценарий художественного фильма на 10 серий про Наполеона и Александра I. Депутат продал его телекомпании ВГТРК. Политик заявил, что также прибыль принесли фильм «О любви» и другая творческая деятельность.

- Вот поэтому и выросли доходы. Слава богу, - подытожил коммунист Бортко.

За 2018 год доходы депутата выросли на 11,5 млн рублей до 16,8 млн рублей, следует из его декларации. Практически на 10 млн рублей сократилась прибыль другого представителя Петербурга в Госдуме – Игоря Дивинского. О причинах падения дохода депутат рассказал ЗАКС.ру.

Самым богатым представителем Петербурга в Госдуме стал Сергей Боярский. Подробнее о доходах депутатов из Северной столицы - в материале ЗАКС.Ру.

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