Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

18:37

Самым богатым петербургским депутатом Госдумы стал Сергей Боярский

фото ЗакС политика Самым богатым петербургским депутатом Госдумы стал Сергей Боярский

Депутаты Государственной думы 12 апреля отчитались о своих доходах за 2018 год. Самым богатым представителем Петербурга в нижней палате Федерального собрания стал Сергей Боярский, задекларировавший 18,6 млн рублей.

В прошлом году доход сына киномушкетера составлял лишь 10,7 млн рублей. В собственности Боярского остались, судя по указанным площадям, те же три квартиры и автомобили Lexus и Porsche. Он так же указал в собственности нежилое помещение площадью 57 кв. м, которого прежде не декларировал. У супруги Сергея Боярского 2018 год сложился в финансовом плане явно успешнее, чем 2017. Она отчиталась о 3,5 млн рублей дохода, хотя прежде указывала лишь 918 тысяч рублей. Судя по всему, она продала квартиру площадью 29 кв. м, но осталась владелицей двух квартир и автомобиля Mercedes-Benz.

В прошлом году позицию лидера по доходам среди петербургских народных избранников в Госдуме занимал бывший вице-губернатор Игорь Дивинский с доходом в 26,8 млн рублей. На этот раз он занял лишь вторую строчку, сообщив о 17,9 млн рублей годового заработка.  За год депутат приобрел земельный участок и жилой дом. Прежде участок и дом точно такой же площади числились в собственности его супруги.  В «автопарке» парламентария по-прежнему Ford Tourneo, Jaguar XE и Mercedes-Benz GLD 250D 4. В беседе с ЗАКС.Ру Дивинский объяснил причины падения своих доходов

Представитель КПРФ Владимир Бортко, заявивший о своих планах выдвигаться в губернаторы Петербурга, увеличил за год свой доход до 16,8 млн рублей, что на 11,5 млн больше заработка за прошлый отчетный период. В его собственности все еще числятся земельный участок, дом и две квартиры, но уже нет автомобиля BMW-650i. Финансовый успех Бортко в беседе с ЗАКС.Ру объяснил творческой деятельностью.

Среди депутатов Госдумы есть еще двое претендентов на попадание в бюллетень на выборах губернатора Петербурга: Елена Драпеко и Олег Нилов.   Их обоих глава «Справедливой России» Сергей Миронов назвал в числе кандидатов на выдвижение от партии.  Драпеко заработала за 2018 год 6,6 млн рублей и заняла четвертое место в списке самых богатых парламентариев от Петербурга. Доход Олега Нилова скромнее его коллеги по партии – 4,7 млн рублей. 

Владимир Катенев замыкает топ-5 самых богатых петербургских депутатов в Госдуме с доходом в 5,7 млн рублей. В прошлом году его заработок был почти на миллион больше. 

Виталий Милонов отчитался о 4,7 млн рублей дохода за 2018 год, что на 1,4 млн рублей скромнее прежнего заработка.  В его собственности все еще остались два земельных участка и квартира, а также два автомобиля Lada Vesta. А вот мотоцикл Милонов обновил: теперь в его декларации значится мотоцикл BMW F 800.

Сергей Вострецов и Михаил Романов заработали по 4,6 млн рублей.  Самый низкий доход среди депутатов Госдумы от Петербурга задекларировал Евгений Марченко – он отчитался о 4,4 млн рублей. 

new-5c-20visual_38147213.png (425 KB)



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:44    
Все перечисленные в статье, кроме Боярского, понятны со своими доходами. Прошли много ступеней становления.
А этот Боярский, он кто для Питера? Чем он заслужил место в Думе?
Был директором телеканала не без папиного участия? И все? Типичный выскочка.
Когда он говорит в эфире, неловко слушать его, стыдно за питерцев настоящих. Нет у него права от имени народа говорить. Хренов слуга народа.  Какой это депутат?
И о доходах Боярского хотелось бы знать  подробнее.

20:31    
Как он пролез в Думу, кто он такой? В Питере о нем никто не слышал. Что он для Питера сделал?  Папа помог или  как???
Что это за выборный госорган, где всякие непонятные детки ошиваются?

19:40    
мерзский типчик этот с. боярский...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

21:39 СК возбудил уголовное дело по факту убийства бизнесмена в Петербурге

21:01 Бортко увеличил свой доход за счет съемок фильма и продажи сценария

20:59 Депутат Дивинский о падении своих доходов: Не приобрел – это ещё не потерял

20:55 Самый богатый депутат Госдумы заработал 2,3 млрд рублей

20:54 Профессор Соловей призвал богатых чиновников отказаться от зарплаты   3

20:27 Семье Пескова больше не принадлежат зарубежные квартиры   2

19:58 За 2018 год задекларированный доход Матвиенко уменьшился на 8 млн рублей   2

19:24 Невзоров усомнился в необходимости проводить Арктический форум в Петербурге   1

18:58 Опубликованы официальные доходы Путина, Медведева и членов правительства за год   1

18:45 Защитницу архангельских манифестантов оштрафовали за участие в протестах

18:37 Самым богатым петербургским депутатом Госдумы стал Сергей Боярский   3

18:19 Навальный обрушился с критикой на призвавшую бедных и недовольных россиян Волочкову уехать   7

18:10 Горсуд отпустил на свободу комсомольцев, арестованных за "мусорные подарки" "Единой России"   1

17:51 Вслед за Twitter за отказ хранить данные юзеров в России РКН наказал Facebook

17:40 На создание Национального космического центра в Москве понадобится 25 млрд рублей   1

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.