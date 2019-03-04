Кандидат Бортко: политик или режиссер

Режиссер Владимир Бортко стал претендентом на пост губернатора Петербурга от КПРФ. Мнения других кандидатов, уже заявивших о своем желании участвовать в борьбе за кресло градоначальника, в отношении Бортко разделились: кто-то считает его удачным выбором коммунистов, кто-то – провальным решением. Однако, все опрошенные ЗАКС.Ру сошлись в одном: Бортко – хороший режиссер.

фото: cprfspb.ru

Хорошая узнаваемость

Выдвижение Бортко пока не официальное – его кандидатуру должна еще утвердить центральная комиссия партии, а затем вопрос будет обсуждаться на конференции петербургского отделения КПРФ. По словам первого секретаря петербургского горкома партии Ольги Ходуновой, текущее выдвижение носит рекомендательный характер. Она отметила, что рассматривалось несколько кандидатур.

- Но ленинградские коммунисты считают, что самая известная фигура в Санкт-Петербурге, которая получила поддержку в одномандатном округе - это Владимир Владимирович. Наш культурный центр, культурная столица, безусловно, должен прореагировать очень позитивно на выдвижение режиссера, народного артиста Российской Федерации Бортко. Кроме того, у него есть все навыки хорошего администратора, хозяйственника, потому что делать фильм, не имея этих навыков – невозможно, - заявила Ходунова в беседе с ЗАКС.Ру.

Она не уточнила, какие именно кандидатуры ещё рассматривали в городском отделении партии. В начале февраля о возможном выдвижении от КПРФ сообщил журналист Максим Шевченко, однако Ольга Ходунова и тогда говорила, что Бортко более желанный для партии кандидат.

О своих планах выдвигаться в губернаторы Петербурга ранее заявляли депутат Законодательного собрания города от «Яблока» Борис Вишневский, член партии «Коммунисты России» Михаил Машковцев и руководитель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.

Также намерена поучаствовать в политической гонке руководитель петербургской фракции Партии роста Оксана Дмитриева. В разговоре с ЗАКС.Ру она вспомнила о работе с Бортко в Государственной Думе. По ее словам, режиссер активно поддержал ее в борьбе против Росфинагентства.

- Я к нему отношусь с уважением, потому что у него действительно есть политическая позиция. Она во многом не совпадает с моей, но, когда совпадает, то тогда он оказывает активную поддержку, - заявила Дмитриева.

Она отметила, что считает Бортко достойным кандидатом. Это одна из лучших кандидатур от КПРФ, которую они могли выдвинуть, добавила глава фракции Партии роста.

Солидарен с Дмитриевой и журналист Максим Шевченко, который планировал выдвигаться в губернаторы Петербурга от КПРФ. Он отметил, что ему никто не обещал выдвижение от партии, и он готов всеми силами помогать Бортко.

- Владимир Владимирович Бортко является честным человеком, моим товарищем. И я в любом случае готов ему помогать, атакуя противника справа или слева, поддерживая его, будучи его консультантом на выборах, - написал Шевченко в обращении к подписчикам его Telergram-канала.

Глава движения «Красивый Петербург», также заявивший о своих губернаторских амбициях, Красимир Врански отметил, что у Бортко хорошая узнаваемость. При этом, он заметил, что городу необходимо качественное изменение структуры управления. Для этого Петербургу нужны молодые, эффективные и энергичные руководители, считает Врански.

«Плевок в лицо»

Политолог Александр Конфисахор считает, что отсутствие более молодого и известного кандидата у КПРФ говорит о не очень хорошем положении дел партии. Это кризис кадров, уверен политолог. Он отметил, что самого Бортко оценить сложно: как депутат он не был заметен.

- Он очень старенький человек, а для нашего города нужны сильные достаточно молодые люди. Но наверно, самое главное, что он, конечно, хороший режиссер - вопросов нет. Но одно дело быть хорошим режиссером, а другое – попытаться стать губернатором такого сложного города как наш. А у Бортко, насколько я знаю, нет опыта управления вообще никакого, так что это не лучшая кандидатура, - уверен Конфисахор.

По его словам, шансы победить у Бортко очень невысокие. Свои голоса он получит за счет имени, считает политолог. Он добавил, что намека на второй тур и интересную кампанию при таком кандидате быть не может.

Не совсем согласен с политологом другой коммунистический кандидат в губернаторы Михаил Машковцев. Он считает, что КПРФ поступила правильно, выдвинув Бортко – это яркий человек. Однако в политических силах режиссера бывший губернатор Камчатки Машковцев засомневался.

- Он политикой никогда не занимался. Просто он нужен был как яркий символ. Партия КПРФ приняла его, провела в Госдуму. Это именно, чтобы показать, что у нас и такие есть, и такие люди за нас. Он хороший человек. Он очень сильный режиссер, мне нравятся его фильмы. Но это именно чисто публичная демонстрация, не более того, - полагает Машковцев, планирующий участвовать в губернаторских выборах от «Коммунистов России».

Категорически против Бортко высказался депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский. Он отметил, что право на выдвижение, конечно, имеет каждый, но Бортко вряд ли выберут губернатором Петербурга. Основная претензия к нему – одобрение сталинской идеологии и нелюбовь к либерализму.

- То, что он хороший режиссер, ещё не означает, что он хороший политик и что таким Петербург должен видеть своего губернатора. Я лично считаю, что в нашем городе столько людей пострадало от сталинских репрессий, что даже теоретически губернатор-сталинист – это просто плевок в лицо всем жертвам этих репрессий и их потомкам, - заявил Вишневский.

Напомним, 2 марта петербургское отделение КПРФ рекомендовало Владимира Бортко для участия в выборах губернатора Петербурга. Решение приняли единогласно, отметили в партии. Сам Бортко в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что обладает всеми навыками для управления городом.

В настоящий момент Владимиру Бортко 72 года – он родился 7 мая 1946 года. Вырос режиссер в Киеве, а в Петербург переехал в 1980 году. Тогда же Бортко начал работать в «Ленфильме». В числе наиболее его известных работ фильмы «Блондинка за углом», «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита».

В СССР Бортко был членом КПСС. В КПРФ режиссер вступил в 2007 году, а через четыре года он стал депутатом Государственной Думы от Петербурга по списку партии. Также Бортко вошел в состав Госдумы и в 2016 году. Работая в этом созыве, он предложил ряд поправок в Конституцию. Тогда Бортко подчеркивал, что это его единоличная идея. Эту задумку в Госдуме не поддержали.

Режиссер неоднократно положительно высказывался о Сталине. Бортко в одном из интервью назвал вождя СССР «пожалуй, самой оболганной личностью во всём ХХ веке».

София Саттарова

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