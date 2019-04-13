Реконструкцию Русского музея приостановили

Порождающую с 2016 года один за другим скандалы реконструкцию Русского музея решили приостановить, о чем сообщил на закрытом заседании его директор Владимир Гусев, на которого ссылается "Фонтанка".

Конкретные причины не называются, но нынешняя ситуация названа для учреждения культуры "неблагоприятной".

Приостановки реконструкции добивались давно. Однако в ноябре 2018-го суд отказался принимать соответствующее решение.

Граждане, в том числе сотрудники музея и депутаты, обеспокоенные судьбой памятника культуры, всерьез опасались и продолжают опасаться за судьбу экспонатов, с которыми, по некоторым данным, недостаточно бережно обращаются. Депутат Борис Вишневский в связи с информацией о возможных протечках направлял к главе Минкульта Владимиру Мединскому просьбу не допустить «перекройки» исторического объекта. Проблемой занимался и депутат Алексей Ковалев.

Издание сообщает, что миллиардный контракт с подрядчиком будет расторгнут уже на следующей неделе.

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