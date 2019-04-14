Заявление Милонова о конфликте на штрафстоянке передали в Следственный комитет

Материалы по заявлению Милонова из-за конфликта на штрафстоянке в Петербурге переданы в Следственный комитет, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на управление МВД по городу.

В СК уточнили, что решение по заявлению Милонова пока не принято. Сам депутат Госдумы заявил, что будет настаивать на возбуждении уголовного дела, по какой именно статье – не уточняется. Сообщалось, что Милонов в заявлении упомянул о двух ударах дверью и о полученных ушибах, однако его пресс-секретарь позже о телесных повреждениях не упоминал, 1сказав, что парламентария выталкивали из каморки администрации стоянки.

Конфликт произошел вечером 13 апреля. Милонов сообщал, что помогал приятелю забрать машину со штрафстоянки, и выяснилось, что эвакуаторщики ее испортили при перевозке. Милонов утверждает, что рабочие были пьяны и вымогали у него взятку.