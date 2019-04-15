Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

16:03

На конференцию по улучшению инвестиционного климата Петербург выделил 2,4 млн рублей

фото ЗакС политика На конференцию по улучшению инвестиционного климата Петербург выделил 2,4 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга ищет подрядчика для организации региональной конференции по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Петербурге в рамках мероприятия «Форсайт-кемп». На эти цели Смольный выделил 2,4 млн рублей

«Форсайт-кемп» - городской проект по созданию системного запуска стартапов в Петербурге, направленных на улучшение городской среды, как заявляют организаторы. 

Прежде проект назывался «Форсайт-флот». В 2018 году 290 участников на теплоходе отправились  по маршруту Санкт-Петербург - Кижи - Санкт-Петербург. Во время путешествия они занимались "совместным проектированием дорожных карт отраслевого и территориального развития, формированием устойчивых социальных и деловых связей между участниками, развитием компетенций стратегического видения в предпринимательской среде, созданием проектных команд, объединенных совместными целями и общим видением способов их достижений". Тогда мероприятие обошлось городскому бюджету в 6 млн рублей. 

В 2019 году теплоходная прогулка программой не предусмотрена. Мероприятие пройдет в Ленинградской области в Луге с 12 по 16 июня. Как сообщается на сайте «Форсайт-кемп», на одной площадке соберутся более 300 предпринимателей, инвесторов, представителей государственных корпораций и крупного бизнеса, федеральных и региональных органов власти, институтов развития, ведущих технологических компаний и стартапов.

Из городского бюджета будет оплачено оформление площадки, канцелярские принадлежности участников конференции (в том числе и 300 наборов цветных восковых мелков) и 12 кофе-брейков. Угощать участников будут сэндвичами с куриным филе и ветчиной и сыром, пирожками с капустой и яблоками, фруктами (лимон, апельсин, банан), а также чаем и кофе. 

Организаторами «Форсайт-кемпа» выступает «Клуб лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при поддержке администрации Санкт-Петербурга, АНО «Цифровая экономика», Агентства стратегических инициатив, РВК.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

20:14 Суд отклонил иск Жириновского к журналисту, упомянувшему о его связях с КГБ

19:42 Беглов хочет сделать бесплатным проезд в электричках для пенсионеров до конца года   1

19:15 Двое полицейских получили по четыре года колонии за применение пыток

19:08 Муниципал: Депутаты МО «Черная речка» отчитались о доходах

18:59 Петербург получит более 10 млрд рублей на "социалку" из Резервного фонда

18:46 ЗакС хочет запретить иностранцам работать гидами

18:24 В Вологодской области многодетные семьи избавят от платы за вывоз мусора

18:20 Один из участков набережной Фонтанки капитально отреставрируют

17:59 За сговор управляющие компании и чиновников оштрафовали на 1,2 млн рублей

17:55 Депутат ЛДПР предлагает сделать день поражения в Цусимском сражении памятной датой   2

17:33 Паллиативную помощь начнут оказывать в домашних условиях

17:20 Суд в Пензе до октября продлил арест семи фигурантам дела "Сети"

17:12 ЗакС Петербурга закупает футболки на лето

16:59 Явлинский видит главный шанс на спасение страны в объединении под брендом "Яблока"   2

16:50 "Роскосмосу" выделили 126 млн рублей на подготовку и отбор будущих космонавтов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.