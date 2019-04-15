Эсеры сподвигли Рослесхоз на судебное обжалование Генплана Токсово

Утвержденный в конце 2017-го года Генплан поселка Токсово, часто называемый в прессе скандальным и предусматривающий включение более 200 гектаров леса в границы населенного пункта, после многочисленных жалоб петербургских справедливороссов будет оспорен Рослесхозом в суде, сообщает партийная пресс-служба. Федеральное ведомство считает решение об изменении статуса и принадлежности земли, принятое правительством Ленинградской области, незаконным.

В результате принятия нового Генплана Токсово лесной массив стал "рекреационной зоной", в которой автоматически позволяется строить пансионаты, дома отдыха, теннисные корты, а в отдельных случаях, при проведении общественных слушаний, гостиницы и туристические базы.

Лесной участок, о котором идет речь, расположен между Токсовским шоссе и Кавголовским озером, и раньше находился в ведении Министерства обороны. Изменение его статуса оспаривал депутат петербургского парламента Алексей Ковалев, обращавшийся к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой взять проблему под личный контроль.

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