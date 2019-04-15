"Роскосмосу" выделили 126 млн рублей на подготовку и отбор будущих космонавтов

Российское правительству одобрило выделение из федерального бюджета дополнительного финансирования в размере 126,6 млн рублей госкорпорации "Роскосмос" на отбор и тренировку будущих "покорителей" космоса. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Ранее "Роскосмос" уведомлял о том, что новый набор будущих космонавтов начнется весной 2019 года. В 2018 году штат пополнили 8 человек, которые прошли три этапа конкурсного отбора. Всего было подано более 400 заявок. До финала удалось дойти 13 кандидатам. Пятеро участников конкурса, не зачисленные в отряд, имеют приоритет по критериям отбора в нынешнем году.

Напомним, ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что россияне, известные своими уникальными достижениями в жизни, смогут бесплатно полететь в космос в качестве туристов.

В феврале Рогозин объявил о старте проекта по космическому туризму, который позволит облететь Землю по маршруту первого космонавта Юрия Гагарина. Детали и сроки проекта не уточнялись, однако в Twitter Рогозин рассказал, что "Роскосмос" заключил контракт с американской компанией Space Adventures.

В марте руководитель корпорации сообщил, что "Роскосмос" намерен осуществить проект по космическому туризму предварительной стоимостью около 400 млн долларов.