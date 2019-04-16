Путин одобрил строительство высокоскоростной железной дороги Петербург-Москва

Глава государства санкционировал возведение скоростной железнодорожной магистрали Москва - Петербург, поделились с "Коммерсантом" осведомленные источники.

По их сведениям, Владимир Путин оставил резолюцию со словом "Согласен" на письме с предложением начать разработку документации по проекту, которое ему адресовали врио градоначальника Александр Беглов и руководитель РЖД Олег Белозеров. Авторы инициативы полагают, что новая дорога поможет сократить время, проведенное в пути от одной столицы к другой, до двух часов, а пассажиропоток увеличится с 11 млн человек в год да 33 млн.

Однако стоимость проекта в документе не уточняется. Пару лет назад в РЖД оценивали стоимость строительства в 1 трл рублей.

Ранее Беглов встретился в Смольном с Белозеровым и обсудил возможности модернизации петербургского железнодорожного узла и вопросы дальнейшего развития транспортной отрасли.

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