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12:26

Беглов обсудил с главой РЖД перспективы развития железнодорожного узла Петербурга

Врио градоначальника Александр Беглов дал в Смольном аудиенцию генеральному директору ОАО "РЖД" Олегу Белозерову, передает пресс-служба администрации города.

В ходе встречи Беглов обсудил с чиновником возможности модернизации петербургского железнодорожного узла и вопросы дальнейшего развития транспортной отрасли. 

"Это очень важно. Это касается переходов над железнодорожными путями, мостов, путепроводов. Мы делаем подарок для жителей города", - отметил врио.

Петербург готов предоставить РЖД новые территории для строительства дополнительных путей Октябрьской железной дороги.

По итогам аудиенции было подписано соглашение по развитию ж/д узла Северной столицы с объемом финансирования 83 млрд рублей.

В свою очередь Белозеров сообщил, что РЖД в рамках двустороннего договора планирует перспективы для разгрузки городских вокзалов от поступающих грузов путем вынесения сортировочных станций за пределы города.



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