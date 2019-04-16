Патриарх Кирилл надеется на восстановление Нотр-Дама силами церкви и неравнодушных людей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил архиепископу Парижскому Мишелю Опети послание в связи с пожаром в соборе Нотр-дам-де-Пари.

Кирилл заявил, что «глубоко опечален» новостями о разрушительном пожаре в соборе и сопереживает всем, кому «дорог этот шедевр христианского храмового зодчества, занимающий особое место среди памятников архитектуры всемирного культурного наследия».

«Возношу молитвы к Господу, дабы Он помог преодолеть последствия пожара и в скором времени восстановить собор в былом благолепии. Надеюсь, что совместные усилия церкви, государства и всех неравнодушных людей увенчаются успехом», - заявил Кирилл.

Пожар охватил Нотр-Дам-де-Пари вечером 15 апреля. Огонь распространился по строительным лесам, после чего обрушились выполненные из дерева шпиль собора и кровля. Из огня спасли одни из важнейших католических реликвий, в том числе Терновый венец Иисуса Христа. Чудом уцелела оконная роза XIII века.

Соболезнования выразили, в том числе, президент России Владимир Путин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В Минкультуры РФ заявили, что готовы начать кампанию по сбору денег на восстановление собора. Тем временем французские меценаты уже заявили о намерении направить на эти цели 300 млн евро в общей сумме.