Празднование "Алых парусов" решили перенести и не совмещать с Днем памяти и скорби

В нынешнем году праздник всех петербургских выпускников "Алые паруса" состоится не 22, а 23 июня, известил вице-губернатор Владимир Кириллов.

"Мы перенесли праздник, чтобы не было совпадений с днем начала войны", - пояснил он.

3 марта депутат городского Заксобрания Денис Четырбок обратился к врио градоначальника Петербурга Александру Беглову с инициативой о переносе празднества: "22 июня в России - День памяти и скорби. Более трагической даты в нашей истории нет. Это день начала войны, которая принесла советскому народу огромные бедствия и унесла миллионы жизней. Встречать День памяти и скорби праздничным салютом - это неправильно".

Окончательное решение примет ЗакС.

В середине марта стало известно о том, что администрация Петербурга готова потратить на оформление города к "Алым парусам" 1,28 млн рублей

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