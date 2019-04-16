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17:21

Празднование "Алых парусов" решили перенести и не совмещать с Днем памяти и скорби

фото ЗакС политика Празднование "Алых парусов" решили перенести и не совмещать с Днем памяти и скорби

В нынешнем году праздник всех петербургских выпускников "Алые паруса" состоится не 22, а 23 июня, известил вице-губернатор Владимир Кириллов.

"Мы перенесли праздник, чтобы не было совпадений с днем начала войны", - пояснил он.

3 марта депутат городского Заксобрания Денис Четырбок обратился к врио градоначальника Петербурга Александру Беглову с инициативой о переносе празднества: "22 июня в России - День памяти и скорби. Более трагической даты в нашей истории нет. Это день начала войны, которая принесла советскому народу огромные бедствия и унесла миллионы жизней. Встречать День памяти и скорби праздничным салютом - это неправильно".

Окончательное решение примет ЗакС.

В середине марта стало известно о том, что администрация Петербурга готова потратить на оформление города к "Алым парусам" 1,28 млн рублей



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:40    
у нас что ни день, то день какой нибудь войны, воинов, битв, годовщины какого нибудь теракта и траура. И что теперь всем круглый год ходить со скорбными лицами?
По вашему мнению дети не могут радоваться и веселиться, дети должны всегда думать о войне, смерти... Вот это скорбно и траурно.

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