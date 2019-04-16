Денис Михайлов пожаловался в прокуратуру на бан от Беглова во "ВКонтакте"

Глава штаба Алексея Навального в Петербурге Денис Михайлов обратился в прокуратуру с жалобой на блокировку со стороны врио губернатора Алекcандра Беглова во «ВКонтакте».

В жалобе Михайлов указал, что страница Беглова во «ВКонтакте» позиционируется как официальная, и поскольку врио губернатора – должностное лицо, руководитель госоргана субъекта России, на него распространяются требования закона об информации. В частности, Михайлов сослался на пункт закона, согласно которому доступ к информации о деятельности госорганов и органов местного самоуправления ограничиваться не может.

В связи с этим Михайлов просит прокуратуры принять меры реагирования и внести представление о недопустимости нарушения закона на имя Беглова.

Беглов создал страницу во «ВКонтакте» 11 марта, собираясь наладить диалог с петербуржцами. Нескольких активных граждан он внес в «черный список», хотя комментаторы ни к чему запрещенному не призывал и бранных слов не использовали. Подробнее о неожиданных интернет-чистках Беглова – в материале ЗАКС.Ру.