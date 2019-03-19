«Александр ограничил Вам доступ к своей странице»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 11 марта создал свою страницу в социальной сети «ВКонтакте». Цель такого шага - налаживание диалога с петербуржцами. Однако, как оказалось, диалог Беглов готов вести не со всеми горожанами – «за бортом» остались несколько активных жителей Петербурга. Они оказались в «черном списке» врио губернатора без возможности просматривать его страницу и отправлять сообщения. Опрошенные ЗАКС.Ру общественники заявили, что не призывали ни к чему запрещенному и не использовали бранных слов, поэтому теряются в догадках: чем заслужили такую немилость?

В своем первом сообщении к пользователям Беглов отметил, что создал страницу для получения информации о взглядах жителей Петербурга на развитие города. Также он заявил, что «открытость власти – это очень важно». Записи врио губернатора быстро обрастали сотнями и тысячами комментариев, на некоторые жалобы отвечали представители петербургских ведомств.

Активистка и помощница депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского Дарья Васильева сначала написала Беглову в личные сообщения свои предложения по проблеме расселенных домов и коммуналок. Ответа Васильева ждала три дня, а затем решила обратиться к временному главе города в комментариях под его записями. Она оставила несколько комментариев с просьбой обратить внимание на упомянутую в личном сообщении тему. Также активистка приняла участие в обсуждении другого вопроса под записью врио губернатора. Тогда комментарии Васильевой начали удалять.

- Дальше Беглов написал, что был на каком-то конкурсе «Лидеры России». Я выхожу на стеночку, смотрю там масса одобрений: «Молодец, Александр Дмитриевич!», «Здорово», «Так держать». Я пишу: «Александр Дмитриевич, болейте за наших, Питер – чемпион, оле-оле-оле!». Комментарий стирается, мне дают бан, - рассказала общественница. – И я сижу и гадаю: всё-таки они забанили меня за то, что я поднимала проблему расселения коммунальных квартир и расселенных домов, или за «оле-оле».

На один из комментариев Васильевой ответил аккаунт правительства города – ей посоветовали обратиться в жилищный комитет. Активистка так и сделала. В ведомстве ей назначили встречу. По словам общественницы, в комитете её выслушали и приняли ее предложения по изменению целевой программы по расселению коммуналок. Однако Васильева уверена, что движения поправкам не дадут. Сейчас она намерена решать проблему коммуналок с помощью депутатов Законодательного собрания, потому что с временным главой города диалог наладить так и не удалось.

Заблокировали на странице врио губернатора и сообщение об ещё одной актуальной проблеме – по выплате зарплат метростроителям. О ней в комментариях Беглова напомнила петербурженка Зоя Семакина, чей муж работает в «Метрострое» и не получает зарплату с декабря 2018 года. Также петербурженка писала на станице временного губернатора, что не видит решений конкретных проблем – «только слова».

В разговоре с ЗАКС.Ру она отметила, что сам Беглов мог и не видеть её сообщений – ведь скорее всего страницей во «ВКонтакте» он заведует не лично. По мнению Семакиной, её внесли в «черный список», чтобы врио губернатор не узнал о проблеме или чтобы убрать с глаз долой сомневающихся в его политике людей. Семакина уточнила, что не использовала никаких бранных слов.

- После этих действий, я лично за него голосовать не буду. Это уже 100%. Потому что так нельзя поступать с горожанами, которые не оскорбили и слово плохого не сказали. С учетом того, что я коренная ленинградка в пятом поколении, я бы хотела, чтобы не мифические люди нажимали на кнопки «заблокировать», а чтобы начали решаться вопросы. Они не решаются, я не вижу решений, - заявила петербурженка.

Участница инициативной группы по защите от уплотнительной застройки Чесменского дворца Ирина Богуш написала врио губернатору в социальной сети два обращения. На одно из них «общими фразами» ответил аккаунт правительства, но Богуш решила на этом не останавливаться.

- Тогда я в ответ написала, что Беглов обещал сделать Петербург жемчужиной архитектуры – вот прям фразу его процитировала. После этого мне закрыли доступ к его странице, - рассказала активистка.

Она поднимала проблему и в комментариях к постам на странице врио, но, по ее словам, «никогда не писала ничего неприличного». Инициативная группа по защите Чесменского дворца пыталась решить вопрос и в оффлане. Однако, им прислали официальный ответ с отказом во встрече, сообщила Богуш.

Свою «отписку» с баном получил также активист из общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов. Он пытался привлечь внимание врио губернатора к незаконной торговле. Активист написал на странице Беглова: «Александр Дмитриевич, сколько это будет продолжаться?» - и приложил ролик о незаконной торговле у дома 33 на улице Одоевского. Виноградов заявил, что ему ответили отпиской, а на соответствующее возражение внесли в «черный список». По словам активиста, на станице Беглова заблокировали многих критически настроенных пользователей.

- Мне писало очень много людей, которые говорили: «Нас тоже заблокировали». Не готов за третьих лиц говорить, но я думаю, когда люди разбираются в тонкостях проблемы, о которой пишут, – чиновникам с ними общаться не особо интересно. Потому что основной формат общения – это просто написать очередную отписку, - считает Виноградов.

София Саттарова

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