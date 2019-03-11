«Хватит вбухивать деньги в пиар»: Петербуржцы завалили аккаунт Беглова комментариями

На следующий день после митингов за свободный интернет свое покорение «мировой паутины» начал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он, как и обещал, создал страницу «ВКонтакте». За час под единственным постом в его аккаунте накопилось более сотни комментариев, за четыре – более семи сотен. Петербуржцы отправляли временному главе города мемы, спрашивали, когда он достроит метро и уберет снег, предлагали встретиться и жаловались, что их сообщения удаляют.

«Станций бы метро нам новых»

Профиль Александра Беглова в социальной сети «ВКонтакте» появился 11 марта, примерно в два часа дня. После этого аккаунт почти все время был онлайн. Пресс-служба Смольного сообщила, что глава города объявил о своем присутствии в соцсети на совещании с членами правительства, заявив, что на жалобы горожан необходимо реагировать немедленно.

Беглов успел подписаться на страницу «Правительство Санкт-Петербурга» и сделать один пост.

«Честно признаюсь, социальными сетями никогда не пользовался, но понимаю, что в современном мире социальные сети – это не просто развлечение или досуг, это важная площадка для конструктивного общения», - написал градоначальник под своей фотографией.

Администратор страницы оставил возможность комментировать пост. Тут же народ повалил писать Беглову все, что накопилось. Чаще всего главу города просили решить транспортные проблемы.

«Наш город настолько беден, что не может себе позволить железку до аэропорта?», «Станций бы метро нам новых», «Достройте метро в Купчино», «Красносельский р-н стоит в пробках часами утром и вечером, метро обещали еще 40 лет назад», «Очень беспокоит ввод фиолетовой ветки метро в строй», «Когда будет налажено автобусное сообщение с микрорайоном Живи в Рыбацком?» - это только часть сообщений петербуржцев, связанных с транспортной инфраструктурой.

Инфраструктура новостроек – отдельная тема. Помимо жителей Рыбацкого, о несданных соцобъектах и плохом благоустройстве Беглову сообщали покупатели квартир в поселке Ленсоветовский, в жилых комплексах «Ласточкино гнездо» и «Самоцветы».

Аккаунт инициативной группы жителей квартала Полюстрово 24-27, объединяющего несколько новостроек, попросил временного главу города приехать и посмотреть на бездорожье и отсутствие социальной инфраструктуры. Ранее жители обращались с такой же просьбой в Смольный официально – не помогло. Теперь попробовали через соцсети.

Желающих рассказать о многочисленных проблемах оказалось немало. Метростроевцы напомнили, что продолжают не получать зарплату. Жители Центрального района сообщили о протечках крыш. Один из пользователей соцсети предложил Беглову встретиться, чтобы поведать ему о «воровстве ФНС СПб, о бездарных депутатах, о коррупции в Прокуратуре СПб, о коррупции в руководстве ГИБДД, о воровстве в Пенсионном Фонде».

Мемов врио присылали мало. Впрочем, неактивному в соцсетях человеку солидных лет такой контент мог бы оказаться просто непонятен. Гораздо чаще отправляли уже привычные Беглову картинки - фотографии сугробов и неубранных от снега и наледи тротуаров. Вопросы типа «Как дела с уборкой снега?» в комментариях встречаются не реже, чем требования построить станции метро во Фрунзенском и Красносельском районах.

О снеге спрашивали и оппозиционные активисты. Например, аккаунт «Объединенных демократов».

Некоторые оппозиционеры высказывались более прямо. Координатор движения «Время» Николай Артеменко попросил Беглова уйти в отставку.

Аккаунт петербургской команды Навального посмеялся над тем, что человек, который до 2019 года не пользовался соцсетями обещает сделать Петербург центром науки и цифровой экономики.

«Страничка в ВК - это конечно супер»

Сам факт появления страницы «ВКонтакте» комментировали очень активно. Некоторые горожане называли это пиаром и вспоминали другие «подвиги» врио губернатора, такие как спасение преподавательницы из обрушившегося корпуса ИТМО и помощь дедушке на переходе через дорогу в Купчино.

«Хватит уже вбухивать деньги в пиар!!! Где реальные дела? Выкладывайте реальные отчёты по выполненной работе!!!», - написал один из гостей страницы градоначальника. Другой предположил, что глава города «пиариться» на сэкономленные от уборки города деньги.

«Александр Дмитриевич, страничка в вк это конечно супер, но когда отремонтируют Тихорецкий проспект?» - спросила еще одна из пользовательниц соцсети

У Беглова нашлось и немало защитников. Некоторые положительно оценили идею создания аккаунта и благодарили врио за смелость:

«Здравствуйте, Александр Дмитриевич. Просто пишу Вам: Бог в помощь! Силы, терпения, упорства!», «Ура! Дай Бог здоровья и сил в труде на благо России!», «Дай Бог Вам оставаться таким же порядочным и неравнодушным человеком!»

Сразу несколько человек пожаловались, что их комментарии удаляют. Один из них даже пошутил, что если такое повторится, у админа страницы «не будет секса 3 года». Этот комментарий тоже удалили.

«Всем спокойной ночи»

На совещании правительства Беглов не просто объявил о создании собственного аккаунта. Он преподнес это как начало нового этапа «в работе по формированию открытой власти» и призвал правительство к прямому контакту с жителями. Однако члены правительства в полюбившейся главе города соцсети «ВКонтакте» пока не слишком активны. Аккаунты не только во «ВКонтакте», но и в Instagram, Facebook и Twitter есть у вице-губернатора по социальной политике Анны Митяниной. На своих страницах она публикует как личную, так и официальную информацию, любой желающий может оставить комментарий. Страница во «ВКонтакте» есть у вице-губернатора Эдуарда Батанова. На ней комментировать нельзя, да и нечего – стена обновляется только поздравлениями Батанова с днем рождения и изредка с другими праздниками.

Страничка Беглова не первая попытка петербургских градоначальников подружиться с соцсетями. Экс-губернатор Георгий Полтавченко какое-то время общался с избирателями в Twitter. Он завел микроблог в ноябре 2011 года, когда Twitter был очень популярной площадкой. Тем более, для немногословного Полтавченко формат микроблога очень подходил. Но экс-губернатор писал лаконично даже по меркам Twitter. Он отвечал журналистам, чиновникам, общественным деятелям и крайне редко что-то генерировал сам.

Со временем Полтавченко стал писать реже, а самым популярным постом в его блоге стало традиционное пожелание спокойной ночи.

4 мая 2013 года глава города поздравил всех с Пасхой, написал «Христос Воскресе!» и забросил свой микроблог. Его голосом во всемирной паутине с тех пор стали аккаунты пресс-секретаря Смольного Андрея Кибитова, который после смены власти непродолжительное время продолжал работать и при Беглове, пока 8 февраля не ушел вслед за своим бывшим руководителем в Объединенную судостроительную корпорацию.

Сейчас «открытость власти» возобновилась. Беглов, буквально накануне намекавший депутатам ЗакСа, что у него не хватает времени полноценно отвечать на их запросы и обращения, стал блогером. Около шести вечера 11 марта возможность комментировать первый пост врио губернатора временно была закрыта, а отзывы пользователей скрыты. Однако вскоре «открытость» Беглова была восстановлена. Будем ждать новых постов и открытых комментариев.

Сергей Еремеев

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