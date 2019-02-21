Рабочие "СМУ-15 Метрострой" вышли к Смольному

Около десяти сотрудников «СМУ-15 Метрострой» собрались у Смольного, требуя выплатить им зарплату за декабрь, передает «Фонтанка.ру».

Метростроевцы стоят без плакатов и лозунгов. По их словам, прийти к Смольному собирались больше рабочих. Вице-губернатор Эдуард Батанов, ранее выходивший к рабочим, когда они приходили, в этот раз не вышел.

Зарплату за декабрь сотрудники «Метростроя» начали 11 февраля. Перед этим начать выплаты пообещал Батанов – после того, как строители станции метро «Театральная» в ночь перед этим снова объявили бойкот и отказались выходить из шахты.

21 января Смольный объявил о расторжении контрактов с «Метростроем» - единственной компанией, занимающейся строительством метрополитена Петербурга. Позже стало известно, что «Метрострой» все же достроит новые станции Красносельско-Колининской линии и Фрунзенского радиуса.

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