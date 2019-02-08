ТАСС: Строители метро "Театральная" снова бастуют из-за задержки зарплат

Минувшей ночью порядка 20 рабочих ночной смены подведомственного "Метрострою" СМУ-15, занимающегося строительством в том числе станции "Театральная", объявили рабочий бойкот, передает ТАСС.

Строителям петербургской подземки вновь задерживают выплату жалованья: в данном случае - за декабрь 2018 года. Метростроевцы заявили, что не покинут пределов шахты до тех пор, пока им не перечислят положенную по закону заработную плату.

Один из бригадиров поделился, что получку не получили более 600 сотрудников СМУ-15.

Обновлено в 13:05.

В "Метрострое" известили, что утром 8 февраля объявившие забастовку рабочие встретились с руководством компании. После переговоров работы по строительству станции были возобновлены.

Прокладчики путей "Театральной" уже бастовали по аналогичному поводу в конце декабря 2018-го. Тогда вопрос удалось частично уладить: налоговая сняла арест со счетов "Метростроя" и работники через некоторое время получили хоть и неполную, но зарплату.

Напомним, 21 января 2019 года в Смольном объявили о расторжении контрактов с компанией, которая является единственным строителем метрополитена в Петербурге. Позже стало известно, что "Метрострой" все же достроит новые станции Красносельско-Колининской линии и Фрунзенского радиуса.

В конце января рабочие сообщили об увольнениях в подведомственных "Метрострою" структурах. Сотрудники предприятия не единожды устраивали акции и объявляли голодовку, требуя вернуть им невыплаченные деньги.