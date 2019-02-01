СМИ: "Метрострой" достроит новые станции Фрунзенского радиуса

«Метрострой» достроит новые станции пятой, «фиолетовой» ветки петербургского метро – «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на вице-губернатора Эдуарда Батанова.

По информации издания, Батанов заявил об этом, встретившись с 15 рабочими «Метростроя», которые собрались перед зданием Смольного. Метростроителей беспокоит недоплаченная им зарплата и неясное будущее компании. Батанов сообщил рабочим, что держит на контроле ситуацию с зарплатами.

Изначально ожидалось, что три новых станции Фрунзенского радиуса откроются в конце 2018 года, но сроки перенесли как минимум до весны 2019-го. «Метрострой» и Смольный винят в переносе срока друг друга. В «Метрострое» утверждают, что КРТИ, как заказчик, значительно занизил стоимость контракта на более чем 10 млрд рублей, ошибся в выборе подрядчика на разработку рабочий документации, задержал выдачу разрешения на строительство и так далее.

21 января, в Смольном объявили о расторжении всех контрактов с компанией на строительство объектов метро. Позже стало известно, что компания все же достроит новую, «коричневую» ветку метро, которая свяжет Калининский и Красносельский районы. Затем Арбитражный суд Петербурга в качестве обеспечительной меры по иску «Метростроя» к ДТС оставил в силе контракт на строительство «оранжевой» ветки метро.

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