Смольный пообещал метростроевцам погасить "декабрьские" долги по зарплате

Вице-губернатор Петербурга по вопросам транспорта и инвестиционной политики Эдуард Батанов поручился, что Смольный в обязательном порядке в ближайшее время погасит накопившиеся у "Метростроя" долги по зарплатам сотрудников.

В частности, положенное жалованье - правда, только за декабрь - получат строители станции "Театральная", которые сегодня ночью вынужденно прервали свою деятельность с тем, чтобы привлечь внимание городских чиновников и СМИ к обозначенной проблеме.

Батанов подтвердил, что на данный момент у компании действительно существуют проблемы с банками и осуществлением денежных транзакций. Однако в Смольном пообещали решить этот вопрос оперативно.

Напомним, 21 января 2019 года в Смольном объявили о расторжении контрактов с компанией, которая является единственным строителем метрополитена в Петербурге. Позже стало известно, что "Метрострой" все же достроит новые станции Красносельско-Колининской линии и Фрунзенского радиуса.

В конце января рабочие сообщили об увольнениях в подведомственных "Метрострою" структурах. Сотрудники предприятия не единожды устраивали акции и объявляли голодовку, требуя вернуть им невыплаченные деньги.

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