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18:52

Ройзман о рейтинге одобрения Сталина: Оправдывая прошлого тирана, развязывают руки тирану сегодняшнему

фото ЗакС политика Ройзман о рейтинге одобрения Сталина: Оправдывая прошлого тирана, развязывают руки тирану сегодняшнему

Политический деятель, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман полагает, что опрос "Левада-центра" об одобрении россиянами деятельности бывшего советского вождя Иосифа Сталина был исключительно формирующим, то есть в действительности преследовал не цель узнать мнение респондентов о конкретном историческом персонаже, а, скорее, "навязать" им информацию о его заслугах, а не деяниях. 

По мнению Ройзмана, вопрос, который социологи задавали россиянам, должен был звучать иначе, а именно "Если ваших родителей по распоряжению Сталина выволокли ночью из дома, оболгали, пытали, убили без суда и следствия и кинули в яму, как собак - оправдаете вы его: Да? Нет?". Тогда бы люди, уверен общественник, отвечали совсем иначе.

"Оправдывая прошлого тирана, развязывают руки тирану сегодняшнему. Мало того, подсказывают сегодняшнему, словно говоря ему: «Закручивай хозяин, стосковались мы без плахи, без кнута, без дыбы и застенков!» Ох, допросятся…", - переживает Ройзман.

Накануне "Левада-центр" опубликовал результаты последнего социологического изыскания, согласно которому рейтинг одобрения деятельности бывшего советского вождя Иосифа Сталина "взлетел" до исторического максимума - 70%. Вместе с тем, число тех, кто полагает, что жертвы репрессий пали не напрасно, остановилось на отметке 46%. С негодованием воспринял данную информацию правнук вождя Яков Джугашвили.

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19:34    
Сталин-величайший правитель нашего Отечества за всю его историю, добившийся колоссальных успехов во всех(!!!) областях жизнедеятельности государства! Во всех!!!!!!!! Равных ему по достижению целей во благо государства никого в мире нет! Но клеветники-провокаторы фокусируют внимание исключительно на репрессиях в годы его правления и совершенно ничего не говорят о величайших достижениях! 30-е годы - это было очень трудное время, когда перед СССР была масса угроз: разномастная внутренняя контрреволюция, внешняя угроза фашизма, бандитизм и тд. Без репрессий с этими угрозами справится было невозможно, хотя Сталин и не был их инициатором!

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