Ройзман о рейтинге одобрения Сталина: Оправдывая прошлого тирана, развязывают руки тирану сегодняшнему

Политический деятель, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман полагает, что опрос "Левада-центра" об одобрении россиянами деятельности бывшего советского вождя Иосифа Сталина был исключительно формирующим, то есть в действительности преследовал не цель узнать мнение респондентов о конкретном историческом персонаже, а, скорее, "навязать" им информацию о его заслугах, а не деяниях.

По мнению Ройзмана, вопрос, который социологи задавали россиянам, должен был звучать иначе, а именно "Если ваших родителей по распоряжению Сталина выволокли ночью из дома, оболгали, пытали, убили без суда и следствия и кинули в яму, как собак - оправдаете вы его: Да? Нет?". Тогда бы люди, уверен общественник, отвечали совсем иначе.

"Оправдывая прошлого тирана, развязывают руки тирану сегодняшнему. Мало того, подсказывают сегодняшнему, словно говоря ему: «Закручивай хозяин, стосковались мы без плахи, без кнута, без дыбы и застенков!» Ох, допросятся…", - переживает Ройзман.

Накануне "Левада-центр" опубликовал результаты последнего социологического изыскания, согласно которому рейтинг одобрения деятельности бывшего советского вождя Иосифа Сталина "взлетел" до исторического максимума - 70%. Вместе с тем, число тех, кто полагает, что жертвы репрессий пали не напрасно, остановилось на отметке 46%. С негодованием воспринял данную информацию правнук вождя Яков Джугашвили.