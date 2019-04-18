Лжеминеры вновь вынуждают петербургских школьников эвакуироваться

Школьные занятия вынужденно остановились сегодня, 18 апреля, утром сразу в шести петербургских школах: администрации нескольких учебных заведений вновь получили идентичные сообщения о якобы заложенных в зданиях бомбах.

По данным паблика "ДТП И ЧП. Петербург", на данный момент эвакуированы шесть школ - № 54, 188, 200, 247, 264 и 394. На месте работает полиция.

Несколько дней назад по аналогичной причине вынужденно остановили работу суды Северной столицы.

Добавим также, недавно глава Совбеза Николай Патрушев отчитался, что с начала 2019-го года установлены личности около 400 человек по всей стране, которые в течение этого периода сообщали о заложенных бомбах. Некоторые из них уже стали фигурантами уголовных дел. Подобного рода звонков и писем за три месяца насчитали более двух тысяч.