После анонимного письма с угрозой эвакуировали Эрмитаж

Электронное письмо незнакомца, сообщившего о якобы заложенной в здании Эрмитажа бомбе, привело к тому, что находящихся в государственном музее людей срочно стали эвакуировать, передает ТАСС. Многим это причинило особо сильную досаду, поскольку по четвергам вход в музей - бесплатный.

В предыдущий раз Эрмитаж "минировали" месяц назад.

По данным паблика "ДТП и ЧП Петербург", 18 апреля эвакуирована больница на Крестовском острове, гипермаркет в Колпино, торговый центр возле станции метро "Электросила", здание "Ленэнерго" на улице Красного Текстильщика.

Начало дня для экстренных служб ознаменовалось лжеминированием зданий городских судов и школ. Звонки и письма с подобного рода угрозами участились с наступлением 2019-го года и приобрели характер эпидемии. Глава Совета безопасности Николай Патрушев ранее заверил общественность, что личности 400-х "информаторов" опознаны и что их привлекут к ответственности.