Консилиум врачей в Уфе решил транспортировать Быкова в Москву

Собравшийся в Уфе врачебный консилиум постановил, что пребывающего в медикаментозной коме писателя Дмитрия Быкова можно отправить на дальнейшее лечение в Москву, сообщил у себя в Telegram-канале главред "Эха" Алексей Венедиктов.

"Консилиум уфимских врачей при участии московской бригады и при поддержке Минздрава РФ принял решение о возможности транспортировки Дмитрия Быкова в московскую клинику", - уведомил он.

Дмитрий Быков был госпитализирован 16 апреля в Уфе. Изначально причиной его попадания в больницу называли инсульт, но информация не подтвердилась. СМИ, ссылаясь на сведения, полученные от человека, близкого к семье писателя, писали, что он попал в реанимацию из-за гипергликемического криза - острого состояния при сахарном диабете.

За здоровьем публициста внимательно следят в Минздраве.

Накануне Быкова искусственно ввели в медикаментозную кому.