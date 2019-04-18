В 2018-м году Дрозденко стал богаче на 1,2 млн рублей

Чиновники из правительства Ленинградской области опубликовали на своем официальном сайте сведения о доходах за 2018-й год. Согласно декларации губернатора Александра Дрозденко, по сравнению с показателями годичной давности он разбогател на 1,2 млн рублей, немногим превысив 5-миллионный "порог". В собственности у него значатся квартира и дом, легковой автомобиль Volvo, снегоход, мотоцикл, квадроцикл и два прицепа.

Гораздо состоятельнее выглядит его супруга, заработавшая за прошедший год более 14,6 млн рублей. На нее записано десять объектов недвижимости. Некоторые из них принадлежат ей лишь частично. Она также владеет джипом Land Rover.

На несовершеннолетнего ребенка записана только третья часть одной из квартир.

Напомним, ранее о своих доходах отчитались думские депутаты, сенаторы, члены правительства и президент. Официальный заработок последнего за 2018-й год составил 8,65 млн рублей.