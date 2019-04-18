Шаскольский проверил, как в Красносельском районе совершенствуют наружное освещение

Вице-губернатор Максим Шаскольский совершил рабочую поездку в Красносельский район, где его начальник, врио губернатора Александр Беглов, ранее поручил в кратчайшие сроки наладить и развить систему уличного освещения, от частичного отсутствия которого годами и десятилетиями страдают местные жители. Чиновник понаблюдал за тем, как выполняется распоряжение действующего главы города.

О какой-либо критике и проявлении недовольства со стороны Шаскольского пресс-служба городского правительства не сообщает: на территории исторического района Сосновая поляна усилиями подрядчика ГУП "Ленсвет", утвержденного в январе, работы ведутся по плану.

"В общей сложности территорию микрорайона с учетом 66 детских и спортивных площадок, пешеходных дорожек, подходов к государственным образовательным учреждениям будут освещать 2938 светодиодных светильников и прожекторов отечественного производства, размещенных на 2091 металлической опоре", - говорится в сообщении.

Освещение территории будет полностью завершено к сентябрю. Отмечается, что благодаря энергоемкости новых светильников их количество увеличится вчетверо, и при этом потребление энергии останется на прежнем уровне.

"На карандаш" Беглов взял проблему в начале апреля, похвалившись своей специальной зеленой папкой, похожей на ту, которая имеется у президента Владимира Путина.

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