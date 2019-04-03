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16:30

На встрече с жителями Красносельского района Беглов снова похвалился "зеленой папкой"

фото ЗакС политика На встрече с жителями Красносельского района Беглов снова похвалился "зеленой папкой"

Врио градоначальника Северной столицы Александр Беглов встретился с жителями Красносельского района и подискутировал с собравшимися на острые вопросы территориального характера, сообщает "Петербургский дневник".

Беседа проходила в актовом зале районной администрации. Беглов превентивно известил собравшихся, что ему заведомо известно о проблемах местности, так как все жалобы у него хранятся в особой зеленой папке, "где собирается вся информация, волнующая петербуржцев". Впервые о наличии данного "досье" врио губернатора известил около месяца назад, общаясь с жителями Калининского района. В зеленой папке, напомним, Владимир Путин ранее хранил все жалобы, поступающие на губернатора того или иного региона, которую при встрече демонстративно вручал оному.

Самым актуальным вопросом стала транспортная доступность огромного квартала "Солнечный город", который разрастается на Юго-Западе города. Петербуржцы пожаловались на то, что из района невозможно выехать, а на дорогах зияют выбоины и трещины. Беглов пообещал этот вопрос решить до декабря 2019 года. 

Некоторые горожане жаловались также на плохое освещение района, а обитателей ЖК "Балтийская жемчужина" остро интересовал вопрос медобеспечения и строительства школ и детсадов. Беглов заявил, что обозначенная инфраструктура должна появиться к 2020 году - по его словам, на данные нужды уже выделены средства.

"Задача – в 2020 году ликвидировать дисбаланс между жилищной и социальной застройкой. Будет создан сайт для тех, кто покупает жилье. Мы знаем, сколько нужно социалки. Инвентаризация сделана. Люди должны покупать не просто квадратные метры, а среду", - сказал врио губернатора.

В целом, временный глава города остался доволен посещением Красносельского района и в очередной раз отметил важность конструктивного диалога с горожанами.



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