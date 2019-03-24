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10:15

Жалобы петербуржцев Беглов хранит в особой "зеленой" папке

фото ЗакС политика Жалобы петербуржцев Беглов хранит в особой "зеленой" папке

Минувшим днем, 23 марта, врио градоначальника Александр Беглов посетил несколько социальных учреждений Калининского района и заодно пообщался с местными жителями, которые поведали ему о различных проблемах территории.

Временный губернатор подчеркнул настойчивость и активность петербуржцев, отметив что таких горожан всенепременно надо "привлекать к территориальному общественному самоуправлению". Также Беглов заявил о важности прямого контакта с горожанами.

"Я завел зеленую папку, куда заношу обращения жителей во время объезда, а также те, что приходят на мою страничку «ВКонтакте». Через нее уже поступило порядка 10 тысяч обращений жителей. И многие мои коллеги говорят, что заниматься этими обращениями им сложно, тяжело, времени нет. Каждую субботу мы собираемся с членами Правительства, где каждый отчитывается по тем обращениям, которые были озвучены на моей страничке «ВКонтакте»", - известил собравшихся Беглов, передав одну из таких "зеленых" папок главе администрации Калининского района Василию Пониделко.

Побеседовал чиновник с горожанами и о благоустройстве, уплотнительной застройке района, дорожной инфраструктуре. В Полюстрово, пообещал нынешний глава города, в скором времени ликвидируют незаконные свалки и откроют детские сады, школу, парковки и другие социальные учреждения.

Напомнил Беглов и о том, что 8 сентября пройдут выборы в муниципалитеты, акцентировав внимание жителей на том, что "необходимо дать дорогу молодежи".

"В исполнительной, законодательной власти, местном самоуправлении, других городских структурах должно работать 35 процентов молодежи в возрасте до 35 лет. Чем больше они приобретут опыта, чем больше у них будет компетенций, тем легче будет управлять городом. Мы должны создать условия для создания новой управленческой команды", - подытожил Беглов.



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11:39    
Для 10:44
Я плачу налоги, квартплату, за услуги ЖКХ и за все услуги -по полной. Плачу за то, чтобы самой не убирать мусор во дворе, чтобы чистили вытяжки в доме и устраняли протечки канализации и пр. Ответственные за уборку и содержание дома почему-то не желают выполнять своей работы, а только используют мои деньги на свои нужды. Поэтому я - "лодырь" и мне должнобыть стыдно жаловаться? Т.Е. и плати за работу, и сама же её делай? Вероятно, люди, которые пожаловались Путину, безуспешно пытались добиться исполнения обязанностей от чиновников всех уровней. Проще, конечно, самим с лопатами и мётлами выйти, но тгогда это превратится в систему, а коммунальные службы вообще перестанут работать.

10:49    
Надо не хранить жалобы в зелёной папке, а работать по ним.

10:44    
Россия-страна жалобщиков и лодырей! Недавно рассмешило сообщение от том, что жители дома одного российского городка обратились к Путину(!!!) с жалобой и просьбой, чтобы он помог убрать мусор в их дворе...

10:44    
Пониделку давно пора гнать, район превратил в одну большую помойку.

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