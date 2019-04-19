Невзоров: Матвиенко на пенсию не отпустят, слишком ценный кадр

В связи с распространившимися в СМИ слухами о возможном скором уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко со своего поста некую промежуточную характеристику ей и ее работе вынес публицист Александр Невзоров, признавшийся на своем YouTube-канале в том, что находится с ней "в прекрасных отношениях".

"Она же мавр, который сделал свое дело. Требовалось поработать робототехником, чтобы из коварной, вороватой жлобской структуры сварить монолитную конструкцию, робота, который будет покорен в любом случае и всегда управляем", - образно выразился обозреватель, заметив, что сенат наполнен "предельно деинтеллектуализированной публикой".

По мнению журналиста, Матвиенко с поставленной задачей отлично справилась. Учитывая это обстоятельство, а также то, что она входит в круг самых верных президенту лиц, Невзоров абсолютно убежден, в том, что государству чиновница еще точно пригодится и что это для нее не конец карьеры.

"На пенсию ее никто не отпустит, особенно с учетом такого лютого кадрового голода в Кремле - нет, конечно, нет", - заверил публицист.

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее признался журналистам, что о возможной замене Матвиенко на нынешнего главу службы внешней разведки Сергея Нарышкина ему ничего не известно.

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