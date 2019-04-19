Возле будущего мусорного полигона в Архангельской области сожгли мосты

В ночь на 19 апреля в Архангельской области неизвестные сожгли деревянные мосты, которые обеспечивали работу по возведению скандального мусорного полигона около станции Шиес, говорится в Telegram-канале "После выборов".

Между тем, группа архангелогордцев, объявившая о бессрочном протесте против завоза мусора из Подмосковья, продолжает оставаться на центральной площади, говорится в паблике "Поморье - не помойка".

Прошедший 7 апреля "мусорный" митинг в Архангельске стал одним из самых крупных в новейшей истории города. По разным оценкам, перед зданием администрации собралось от 3 до 10 тысяч человек, не желавших расходиться до позднего вечера. Несмотря на то, что акция не была разрешена властями, правоохранители вели себя миролюбиво и не разгоняли граждан. Точечные задержания произошли только в самом конце демонстрации, когда на площади оставались самые выносливые и непримиримые участники. Позже им присудили штрафы.

Фотография: сообщество "Поморье - не помойка!"

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