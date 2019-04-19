В Москве избили главу управления ФАС

В Москве неизвестные напали на начальника управления ФАС по контролю в сфере гособоронзаказа Илью Гришина, передает РБК.

Гришин находится в больнице с сотрясением мозга, передает телеканал «360». По его словам, когда он выходил из своего дома 18 апреля, на него напали со спины. Нападавших было двое, они не выдвигали требований.

До нападения в интернете появилось его фото с номером телефона, Гришин рассказал, что нечто случилось перед инцидентом, но он бы «не назвал это угрозами». Гришину звонили люди под видом курьеров, уточняли домашний адрес, затем приезжали и звонили дверь, передает Baza. Однако, не дождавшись Гришина, эти люди сразу уходили.

В ФАС сообщили, что совместно с правоохранителями отрабатывают «версии случившегося, включая связанные с профессиональной деятельностью». Сам Гришин думает, что нападение может быть связано с работой, потому что «других предположений пока что нет».

В начале апреля ФАС объявила о начале проверки ряда организаций оборонно-промышленного комплекса, которые занимаются выполнением государственных оборонных заказов. Перед этим в марте ФСБ проводила обыски на предприятиях в трех городах - Липецке, Петербурге и Москве – по делу о хищении средств гособоронзаказа.