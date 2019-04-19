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14:30

Беглов предложил открывать музеи блокады Ленинграда в странах СНГ

фото ЗакС политика Беглов предложил открывать музеи блокады Ленинграда в странах СНГ

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов предложил открывать музеи блокады Ленинграда в странах СНГ, представители которых помогали защищать город в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Заявление прозвучало на пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Таврическом дворце.

«Память у нас неделимая, одна на всех, и ради этой памяти, ради нашей общей Победы я предлагаю открыть филиалы, создать музеи блокады, блокадных жителей и тех, кто оказывал Ленинграду помощь. Мы бы оказали методическую и финансовую помощь, чтобы связать наш блокадный музей с вашими выставками, обменивались бы экспозициями», - сказал Беглов.

В то же время остается неясной судьба нового музей блокады Ленинграда, который собирались построить на Смоленской набережной к осени 2019 года. Его стоимость оценивалась в 2 млрд рублей, строительством должна была заняться петербургская архитектурная мастерская «Студия 44».

В январе президент Владимир Путин пописал указ о выделении субсидии на создание новой экспозиции в уже существующем Музее обороны и блокады Ленинграда, в Соляном переулке – 150 млн рублей. Музец закрыт с лета 2018 года на реставрацию. Беглов в январе посетил комплекс и заявил, что «новодел здесь неуместен», и этот здание «должно оставаться центральным музеем блокады в нашем городе».

В феврале участок, отведенный под строительство нового музея, вернули в перечень ЗНОП, однако есть опасения, что он может отойти под строительство элитного жилья. Эксперты считают, что следовало бы построить новый музей вместо того, чтобы бросать все силы на развитие старого. Так, историк Никита Ломагин в разговоре с MR7 выразил мнение, что у города «впервые за 75 лет появилась возможность создать большой хороший музей», проект поддержали и внутри страны, и на международном уровне, а на восстановление музея в Соляном переулке может уйти очень много времени. Бывший директор Музея блокады по научной работе Милена Третьякова заявила, что у музея долгое время не было четкой концепции и людей, которые организовали бы масштабный и квалифицированный сбор материалов по блокаде, а рассказывают о событиях войны в музее советским языком, что неприемлемо для заведения, которое должно развиваться, как живой организм.

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