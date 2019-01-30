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14:55

Беглов проследил за ходом реставрационных работ в Музее блокады Ленинграда

Врио градоначальника Александр Беглов посетил Музей обороны и блокады Ленинграда, расположенный в Соляном переулке, где изучил проведенные реставрационные работы. Комплекс закрыт на ремонт с лета 2018 года.

На сегодняшний день завершена реновация архитектурно-лепного декора, закончено обновление инженерных сетей здания, отремонтированы полы, двери, парадная лестница. Работы продлятся до сентября 2019 года.

Беглов напомнил, что Владимир Путин 27 января подписал указ о выделении дополнительной субсидии в размере 150 млн рублей на создание новой, интерактивной экспозиции. Разработать концепцию поручено в том числе и представителям ветеранский организаций Петербурга.

"Современные технологии важны, но мы должны сохранить главное – дух того, репрессированного музея. Новодел здесь неуместен. Это здание должно оставаться центральным музеем блокады в нашем городе", - сообщил врио губернатора.

Добавим, в Петербурге должен появиться ещё один блокадный мемориальный комплекс: Музей блокады Ленинграда на Смоленской набережной планируют построить к осени 2019 года.



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