Студенческую команду не пустили на игру "Что? Где? Когда?" из-за названия "Новое величие"

Команде студентов из МГУ и ВШЭ отказали в участии в студенческом чемпионате России по спортивной игре «Что? Где? Когда?» из-за названия «Новое величие», передает «МБХ медиа» со ссылкой на участника команды Дмитрия Петелина.

По словам Петелина, организаторы отказались регистрировать команду до тех пор, пока она не изменит свое название. В цитируемом изданием фрагменте переписки с Петелиным организаторы сказали, что работают «с государственными учреждениями» и не хотели бы, «чтобы возникли какие-то проблемы с чиновниками», потому что у тех «может быть несколько иное чувство юмора».

Команда обратилась в комиссию МАК по этике, но ситуация не изменилась. Возглавляющий комитет знаток Александр Друзь заявил, что название команды ассоциируется с «насквозь политизированным» делом «Нового величия», и действия организаторов чемпионата согласуются с декларацией «Что? Где? Когда? – вне политики». Команда не собирается менять название, «Новое величие» было выбрано из-за звучности и не было политическим высказыванием, заявил Петелин.

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