На Украине наступил "день тишины" перед вторым туром выборов президента

На Украине 20 апреля наступил «день тишины» накануне второго тура выборов президентов страны.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля. За день до этого, согласно украинскому законодательству, запрещена предвыборная агитация – распространение листовок, расклеивание плакатов, публичные призывы голосовать за кандидатов, распространение политической рекламы.

Во втором туре выборов будут участвовать комик Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко. Зеленский в первом туре выборов набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко – 15,95%.

19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве Зеленский и Порошенко встретились на дебатах. Самым ярким моментом стало стояние кандидатов в президенты на коленях.