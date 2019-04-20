Беглов о технике из Москвы в Петербурге: А у них, знаете, есть такая технология мытья пятиэтажек

Бригады специалистов из Петербурга и Москвы обмениваются опытом по мытью пятиэтажных домов, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на врио губернатора Алекcандра Беглова.

Так Беглов прокомментировал появление в Петербурге уборочной техники из Москвы на встрече с бюджетниками Фрунзенского района.

«Они приезжают к нам со своей техникой и бензином. А мы потом отправим к ним в Москву свои бригады. Это обмен опытом. На семинарах много не поймешь… А у них, знаете, есть такая технология мытья пятиэтажек. Мы сейчас смотрели с главой района – очень хорошо [жилфонд] очищается», – сказал Беглов.

Когда именно петербургские рабочие поедут убираться в столице, он не уточнил.

Ранее Беглов заявил, что из Москвы в Петербург приехали две бригады, и город направит в столицу столько же.