Беглов обменяется с Собяниным опытом по уборке мегаполисов

Врио губернатора Александр Беглов сообщил на совещании с подчиненными о готовности поделиться успешным, с его точки зрения, опытом Петербурга в деле уборки города с Москвой, передает ТАСС. По его словам, уже имел место разговор на заданную тему со столичным мэром Сергеем Собяниным.

"Мы договорились с Сергеем Семеновичем, к нам приехали две бригады, которые убирают наш город. Мы отправим им свои две бригады. Таким образом. мы будем обмениваться опытом, не просто теоретическим, а именно на практике", - приводятся слова Беглова.

В свою очередь, знания и умения, которыми овладели московские коммунальщики, врио губернатора пообещал передать в другие регионы, вместе с Петербургом входящие в состав Северо-Западного федерального округа.

Отметим, что уборка города чаще всего звучала в качестве основной претензии к Беглову в течение прошедшей зимы. Городу не хватало ни техники, ни персонала, что привело к транспортному коллапсу, тысячам травмированных граждан от последствий зимы и даже смертям на городских улицах.

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